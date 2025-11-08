'Bahis' skandalında dikkat çeken gelişme: 3 yıl önce olay olan görüntülerdeki hakem de gözaltında!

Türk futbolu bahis skandalı ile sallanırken, 3 yıl önceki bir maçta çıkan olaylarda görüntülenen, o hakem de gözaltında alındı...

Türk futbolunu sarsan bahis skandalı ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakem Miraç Yıldırım yeniden gündem oldu.

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında soruşturma derinleşiyor.

KORNER BAYRAK DİREĞİ İLE DAYAK YEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakem Miraç Yıldırım, gözaltına alınmasının ardından yeniden gündem oldu.

3 yıl önce Trabzon 1. Amatör Lig B Grubu’nda oynanan Sürmenespor - 1967 Değirmenderespor maçının ardından hakem Miraç Yıldırım, 1967 Değirmenderesporlu bazı yöneticilerin bayrak direğiyle saldırısına uğramış ve o dönem spor kamuoyu bu olayla çalkalanmıştı.

Deplasman ekibinin yöneticilerinin, Yıldırım'a korner direğiyle vurduğu anlar büyük tartışma konusu olmuştu. Yıldırım'ın bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla bu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

EYÜPSPOR BAŞKANI ÖZKAYA VE KASIMPAŞA'NIN ESKİ BAŞKANI SARAÇ DAHİL 16 HAKEM VE 19 KİŞİYE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa'nın eski Başkanı Fatih Saraç ve 16 hakem dahil toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

