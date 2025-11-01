Bahis skandalında olay gelişme: Geçmiş maçlar iptal mi ediliyor?

Türk futbolu ortaya çıkan bahis skandalı ile sallandı: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, geçmiş maçlar için dikkat çeken bir açıklama yaptı...

Bahis skandalında geçmiş maçlar iptal olabilir! Bir şarta bağlı..

Türk futbolu patlak veren bahis skandalıyla çalkalanıyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, geçmiş maçların iptal olabileceğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, son günlerde kamuoyunu meşgul eden "hakemlerin bahis oynaması" tartışmasına dair hukuki değerlendirme yaptı.

Ekren, konunun hem ceza hukuku hem de disiplin-etik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurgularken, hakemin bahis oynamasının tek başına suç olmadığını ancak yöneteceği maçla bağlantılı şekilde bahis oynadıysa bu durumun 6222 sayılı Kanun kapsamında şike veya teşvik primi suçuna dönüştüğünü kaydetti.

MAÇLAR İPTAL EDİLİR Mİ?

Savcı Ekren, geçmiş maçların iptal edilebileceğini ancak ispatın şart olduğunu vurguladı.

Hakemlerin isimlerinin açıklanması konusunda ise "Sevk duyurusu bir suçlama değil, iddianın kurula taşındığını gösterir. Bu açıklamalar masumiyet karinesine aykırı değildir. Ancak dil nötr olmalı; 'suçlu' iması yapılmamalıdır" dedi.

CEZA HUKUKU AÇISINDAN SUÇ OLUŞTURMUYOR

Savcı Ekren'e göre, hakemin bahis oynaması ceza hukuku açısından suç oluşturmuyor. Oynanan yer lisanslıysa ceza hukuku devreye girmiyor. Lisanssız bir sitede oynanıyorsa yine hapis cezası söz konusu olmuyor. 7258 sayılı kanun bu fiili kabahat olarak düzenleyip idari para cezasına bağlıyor.

Suç olarak cezalandırılanlar oynatanlar, yer veya imkân sağlayanlar ve yurt dışındaki sitelere erişim sağlayanlardır. Bu nedenle hakemin "oynayan" konumunda kalması hapis tehdidi doğurmuyor. Ancak bu fiil, disiplin ve etik açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

"ŞİKE VEYA TEŞVİK PRİMİ SUÇUNA DÖNÜŞÜR"

Ekren, "Lisanslı bir platformda oynanan bahis nedeniyle ceza verilmez. Ancak hakem, yöneteceği maçla bağlantılı şekilde bahis oynar veya bir menfaat karşılığında sonucu etkilemeye kalkarsa, bu durum 6222 sayılı kanun kapsamında şike veya teşvik primi suçuna dönüşür" dedi.

