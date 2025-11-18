TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tek tek açıkladı: İşte, bahis soruşturması kapsamında, 1024 futbolcudan 281'ine verilen cezalar...
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 281'ine verilen cezaları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF 2. Lig'deki 281 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.
CANBERK AYDEMİR'E CEZA VERİLMEDİ
Kurula sevk edilen futbolculardan 22 yaşındaki Muğlaspor futbolcusu Canberk Aydemir'in bahis eylemi sebebiyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek ceza tayinine yer olmadığı aktarıldı.
PFDK, Canberk Aydemir'e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.
