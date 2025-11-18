  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!

TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tek tek açıkladı: İşte, bahis soruşturması kapsamında, 1024 futbolcudan 281'ine verilen cezalar...

TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!
Yayınlanma:

TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tek tek açıkladı: İşte, bahis soruşturması kapsamında, 1024 futbolcudan 281'ine verilen cezalar...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 281'ine verilen cezaları açıkladı.

TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 281'ine verilen cezaları açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF 2. Lig'deki 281 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!

CANBERK AYDEMİR'E CEZA VERİLMEDİ

Kurula sevk edilen futbolculardan 22 yaşındaki Muğlaspor futbolcusu Canberk Aydemir'in bahis eylemi sebebiyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek ceza tayinine yer olmadığı aktarıldı.

i-001.webp

PFDK, Canberk Aydemir'e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.

YÖK'ten önemli açıklama: Milyonlarca öğrenciye müjde, mezuniyet süresi kısalıyor!YÖK'ten önemli açıklama: Milyonlarca öğrenciye müjde, mezuniyet süresi kısalıyor!

Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama!

Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gerekirse İmralı'ya giderim!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya Alıştı
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya Alıştı
Bahis soruşturmasında önemli gelişme! FIFA, TFF'nin talebini kabul etmedi
Bahis soruşturmasında önemli gelişme! FIFA, TFF'nin talebini kabul etmedi
A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!
Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!
Bahis soruşturmasında beklenen karar açıklandı: G.Saraylı yıldıza 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı
Bahis soruşturmasında beklenen karar açıklandı: G.Saraylı yıldıza 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı
Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
Dünyanın en değerli milli takımları listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı
Dünyanın en değerli milli takımları listesi açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı