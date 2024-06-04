Turan Genç, müdürlüğündeki Pendik Halk Eğitim Merkezi başarıdan başarıya koşuyor

Turan Genç'in Göreve gelmesinden sonra önemli etkinlik ve projelere imza atan Pendik Halk Eğitim Merkezi yeni bir başarıya daha imza atarak Türkiye genelinde ilk 10'a girerek büyük bir başarı elde etti.

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Turan Genç, müdürlüğündeki Pendik Halk Eğitim Merkezi başarıdan başarıya koşuyor

Yıllık ortalama 60 bine yakın aktif kursiyeri ile birlikte 3500 branşta eğitim veren Pendik Halk Eğitim Merkezi Türkiye genelinde ilk 10'a girerek büyük bir başarı elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ''Kapasite Arttırma' projesi kapsamında değerlendirme sürecinde yıllık 60 bine yakın kursiyerin eğitim aldığı Pendik Halk Eğitim Merkezi Türkiye iller sıralamasında ilk 10'a giren eğitim merkezileri arasında yerini aldı.Her branşta tüm yurttaşları kapsayan geniş eğitim seçenekleriyle hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve gerek geleneksel gerekse yeni meslek dallarının uygulamaya konulmasıyla birlikte Pendik'te kursiyerlerin sanat alanında üstün başarı göstermelerine vesile olan Pendik Halk Eğitim Merkezi başarı çıtasını yükselterek ilk 10'a girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen başarı değerlendirme sıralamasında ödüle layık görülen Pendik Halk Eğitim Merkezi 3 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek ödül töreniyle ödülünü alacak. Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç gazetemize yapmış olduğu açıklamasında; bu başarıda destekleriyle katkı sunan başta Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin olmak üzere Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız,Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Şenel Yıldız ve emeği geçen tüm öğretmenlerle birlikte kursiyerlerine teşekkür ettiğini söyledi.

Turan Genç, müdürlüğündeki Pendik Halk Eğitim Merkezi başarıdan başarıya koşuyor

TÜRKİYE GENELİNDE İLK 10 HALK EĞİTİM MERKEZİ BELİRLENDİ

Pendik Halk Eğitim Merkezinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;''İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan komisyonların izleme ve değerlendirme sürecinde gerçekleştirdikleri saha ziyaretleri sonucunda raporlamaları tamamlanarak puan üstünlüğüne göre Türkiye geneli ilk 10 halk eğitimi merkezi belirlendi.Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmesi yoluyla hayat boyu öğrenme kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesine, kültürel değerlerimizin ve kurumlarımızın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yarışma, sergi, ödül töreni vb. faaliyetler organize edilmesine teşvik etmenin amaçlandığı "Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi" değerlendirme sonuçları tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonun yaptığı değerlendirme sonucunda Türkiye geneli ilk 10 Halk Eğitimi Merkezi belirlendi. Puan üstünlüğüne göre belirlenen halk eğitimi merkezleri arasında;-Samsun Atakum Halk Eğitimi Merkezi-Ordu Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi-Diyarbakır Sur Halk Eğitimi Merkezi-Kayseri Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı -Halk Eğitimi Merkezi-Elazığ Halk Eğitimi Merkezi-İstanbul Pendik Halk Eğitimi Merkezi-Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi-Kocaeli Gebze Halk Eğitimi Merkezi-Kocaeli İzmit Halk Eğitimi Merkezi-Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi yer aldı. 3 Haziran 2024 tarihinde Ankara'da düzenlenecek etkinlikte söz konusu halk eğitimi merkezlerimize ödül takdimi gerçekleştirilecektir.'denildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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