Topuklu Efe topuklamamış resmen kovulmuş: O video gündeme bomba gibi düştü!

Namı Aydın sınırlarını aşmış Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den ayrılışı gündeme bomba gibi düştü. Çerçioğlu’nun bu durumu siyasette çokça tartışmalara neden olurken ortaya çıkan video farklı bir boyut kazandırdı...

TOPUKLAMAMIŞ RESMEN KOVULMUŞ

Yaklaşık 1 ay önce CHP genel başkanı Özgür Özel'in Belediye başkanları toplantı programında Özlem Çerçioğlu’na yapmış olduğu hareket görüntülere böyle yansıdı...

Ön protokolde bulunan başkanlarla tokalaşan Özel'in, Özlem Çerçioğlu’yla tokalaşmaması dikkat çekti.

Ortaya çıkan görüntüler aslında parti içindeki sorunun aylar öncesinden başlamış olduğunu gösterdi...

CHP’ye 32 yıl sonra Aydın’da seçim kazandırmış, sağın kalesi olan kenti sol ile özdeşleştirmiş bir isim olan Özlem Çerçioğlu’nun AK Partiye geçmesiyle şehirde resmen bir devir kapanacak.

Aydın SES Gazetesi'nden Durmuş Ali Kılınç'ın haberine göre: 2002 yılında CHP’den milletvekili seçilerek siyasete atılan ve bugüne kadar girdiği hiç bir seçimi kaybetmeyen Özlem Çerçioğlu, bugünlerde bir yol ayrımında. 2009 yılında milletvekilliğini bir kenara bırakarak siyasette farklı bir kulvara geçiş yapan Çerçioğlu, Mustafa Ancın, İlhami Ortekin ve Hüseyin Aksu ile girdiği belediye başkanlığı seçimlerini burun farkıyla kazandı. Ve o seçimden sonra rakipleriyle hep farkı açarak sandıktan çıktı.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİ

2009 seçimlerinden sonra Aydın’da bazı el atılamaz konulara dokunduğu için tehditlerle karşı karşıya kaldı. Evinin önüne kurşun da bırakıldı, tabutta. ‘Bunlar bizi yıldıramaz’ deyip yoluna daha emin adımlarla devam etti. Bu aşamadan sonra ‘Topuklu Efe’ lakabı patladı gitti. Şehri bazen bir kadın, bazen bir anne gözüyle baktığını ve şehrin önceliklerini ona göre belirlediğini her seferinde dillendiren Özlem Çerçioğlu’nun en dikkat çeken yanı ise sosyal belediyecilik anlayışı oldu.

TOPUK SESLERİ ÜLKENİN HER YERİNDEN DUYULMAYA BAŞLADI

2014 yılına gelindiğinde Aydın’ın büyükşehir statüsüne geçmesiyle seçim yarışları farklı bir boyut kazandı. Artık sadece Aydın merkez seçmenin değil, tüm Aydın halkının önüne çıkmaya hazırlanıyordu Çerçioğlu. Bu sefer rakipleri ise siyasetin güçlü isimleri Ali Uzunırmak ve Mustafa Savaş oldu. Sandıktan farklı bir şekilde çıkarak Aydın’ın ilk büyükşehir belediye başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu’nun namı ülke geneline yayıldı. Özlem Çerçioğlu’nun topuk sesleri Türkiye’nin her yerinden duyulmaya başladı.

Haberin Devamı

AK PARTİ’NİN KIRSALDAKİ HAKİMİYETİNİ KIRDI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde Aydın’da partinin tek önderi olan Özlem Çerçioğlu’nun şekillendirmesiyle CHP 2019 seçimlerinde yerel yönetimleri sildi süpürdü. Kendisi de karşısına ikinci defa çıkan Mustafa Savaş’ı saf dışı bıraktı. Aydın siyasetinde silinmesi zor izler bırakan Özlem Çerçioğlu, Aydın’da sağın kalesi olan yerlerde de ciddi anlamda oylarını arttırdı. Büyükşehir statüsü gereği en ücra mahallelere dahi hizmet götürmeye başlayan Çerçioğlu, AK Parti’nin kırsaldaki hakimiyetini de kırdı.

GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

En sancılı geçeceği düşünülen 2024 yerel seçimlerinde ise hiç kimsenin hatta kendisinin dahi beklemediği bir sonuç ile tekrar belediye başkanı seçildi. 30 bin farkla seçimleri kazanması beklenen Özlem Çerçioğlu, AK Parti’nin üçüncü defa karşısına çıkardığı Mustafa Savaş’a 94 bin oy fark atarak siyasette girdiği hiç bir seçimi kaybetmeme geleneğini sürdürdü.

AK PARTİ SAFLARINA YAKIN

Özlem Çerçioğlu karşısında varlık gösteremeyen muhalefet tarafının her dönem dile getirdiği ‘Özlem Çerçioğlu’nun mahkeme kararıyla görevden alınacağı’ söylemleri hiçbir zaman karşılık bulmazken, bugün gelinen noktada Özlem Çerçioğlu, direk Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeler neticesinde AK Parti saflarına katılmaya yakın duruyor.

SONUN BAŞLANGICI KURULTAY OLDU

Bugün gelinen noktada Özlem Çerçioğlu’nun partisiyle arasında ilk çatlak Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yaşanan kongrede yaşandı. Daha önce partisinin genel kurulunda divan başkanlığı yapmış tek kadın olan Özlem Çerçioğlu’nun son kongrede desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi sonun başlangıcı oldu.

VEKİLLER KARŞISINA GEÇTİ

Özgür Özel’in genel başkanlığı geçmesiyle CHP’nin Aydın’daki abileri çoğaldı. Özlem Çerçioğlu sayesinde milletvekili koltuğuna oturan bazı isimlerin karşısına geçmesiyle partide bölünmeler başladı. Bazı belediye başkanlarını da yanlarına alan vekiller, Çerçioğlu’na karşı adeta savaş ilan ettiler. Özlem Çerçioğlu, bazı belediye başkanlarının hukuka aykırı taleplerini geri çevirdiği için saldırıların hat safhaya ulaştığını beyan ederken, hiç bir zaman hukuksuzluğa boyun eğmediğini kaydetti. Birilerinin sosyal medya trolleri akıllara ziyan suçlamalara Başkan Çerçioğlu’nu seçmenin önüne atmaya çalıştı. Sağ duyulu bir insanın aklına gelmeyecek iftiralar karşısında sadece hakkını hukuk önünde arayan Başkan Çerçioğlu, sandıkta değil kendi dava arkadaşlarının operasyonlarıyla yıllarını verdiği CHP’den kopma noktasına geldi.

YALNIZ GİTMİYOR

Yaşanan çekişmeler sonucunda partisiyle bir yol ayrımına gelen Özlem Çerçioğlu, AK Parti ile dirsek temasında bu geçiş bugün olmazsa yarın olur, yarın olmazsa yarından sonra olur. Özlem Çerçioğlu, AK Parti saflarına sadece kendisiyle değil, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle güçlendirir.

Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu kimdir, nerelidir, ne işle uğraşıyor, şirketin adı nedir?

Savcıdan Rezan Epözdemir'e zor soru! MOSSAD ve CIA ajanlarıyla aynı masada ne konuştunuz?

Taş bebek herkesi şaşkına çevirdi: 89. yaşını kutlayan Gönül Yazar öyle bir dilekte bulundu ki...