TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı: Yarından itibaren 3 gün sürecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’un kura çekimleri 25 Nisan'da başlıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA KURA ÇEKİM TÖRENİ DÜZENLENECEK
25 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kura çekim töreni düzenlenecek.
İSTANBUL'DA KURA ÇEKİMLERİ 3 GÜN SÜRECEK
Sosyal medya hesabından törene ilişkin video paylaşan Bakan Kurum, “Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi’nde bu kez ev sahibi İstanbul! 100.000 sosyal konutun kuralarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çekiyoruz” dedi.
İstanbul’da 100 bin yeni yuvanın ev sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 3 gün sürecek.
Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL?
Şırnak'ta kaçak operasyonu: Ele geçirilen altın, dolar ve euro miktarı dudak uçuklattı