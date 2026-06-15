Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Pazçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu