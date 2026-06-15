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Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

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Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkacak. Peki bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 1 19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 2 29

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 3 39

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 4 49

BUGÜN HAVA NASIL?

PAZARTESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 5 59
Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 6 69
Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 7 79
Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 8 89

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Pazçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava sıcaklıkları yükseliyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 9 99

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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