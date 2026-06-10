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Türkiye'de fabrikası kurulacak mı? BYD Kararı resmen duyurdu!

Uzun süredir Türkiye'de fabrika kurması beklenen BYD'nin yetkilisi önceliklerinin Avrupa olduğunu ve Türkiye'deki fabrika kurma planlarının askıya alındığını söyledi.

Türkiye'de fabrikası kurulacak mı? BYD Kararı resmen duyurdu!
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Türkiye'de fabrikası kurulacak mı? BYD Kararı resmen duyurdu!

Uzun süredir Türkiye'de fabrika kurması beklenen BYD'nin yetkilisi önceliklerinin Avrupa olduğunu ve Türkiye'deki fabrika kurma planlarının askıya alındığını söyledi.

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin icradan sorumlu sorumlu yetkilisi Stella Li, Türkiye'deki fabrikanın kurulumunu askıya aldıklarını, Macaristan'da kurulan fabrikanın ise dördüncü çeyrekte üretime başlayacağını söyledi.

Türkiye'de fabrikası kurulacak mı? BYD Kararı resmen duyurdu!

Şirketin Londra'da bulunan ⁠İngiltere merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Li, "Şu anda birinci öncelik Macaristan... İkinci önceliğimiz de Avrupa'da ikinci bir (imalat) tesisi için yer bulmak olacak" dedi.

"TÜRKİYE'DE İMALATA GEÇMEK İÇİN BİR TAKVİM YOK"

Şirketin iki yıl ⁠önce imalat tesisi kuracağını açıkladığı Türkiye'deki fabrikanın inşaatının henüz başlamadığını ve askıya alındığını belirten Li, Türkiye'de imalata geçmek için bir takvim olmadığını da ifade etti.

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