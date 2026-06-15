ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar takla attı: Altın yükselişe geçti petrol çakıldı!

ABD ile İran'ın 28 Şubat'tan bu yana süren çatışmayı sona erdirmeye yönelik anlaşmasının ardından altın yükselirken petrol fiyatları sert düştü.

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmayı sona erdirmeyi hedefleyen barış anlaşmasına varılması, küresel piyasalarda güçlü tepkilere yol açtı. Özellikle enerji fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, altın değer kazandı.

PETROL FİYATLARINDA KESKİN DÜŞÜŞ

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Yüksek Güvenlik Konseyi, mutabakat muhtırasının imzalandığını ve resmi imzaların 19 Haziran Cuma günü atılacağını açıkladı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın aynı gün kaldırılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından ICE’de Ağustos vadeli Brent petrolü yüzde 4,6 gerileyerek 83,34 dolara, Batı Teksas petrolü ise yüzde 5,23 düşüşle 80,45 dolara indi.

ALTIN VE DOLAR

Petroldeki düşüş, diğer varlık sınıflarına da yansıdı. ABD dolar endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 99,483 seviyesine indikten sonra 99,531’den işlem gördü. Altın ise enflasyonist baskıların hafifleyeceği beklentisiyle yüzde 2,51 artışla 4.325,53 dolara yükseldi. Gram altın Türkiye’de 6.436,12 TL seviyesinde işlem görüyor.

ASYA BORSALARINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Barış anlaşmasıyla birlikte riskli varlıklara yönelim arttı. Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 5,64, Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 5,21 ve Topix endeksi yüzde 3,62 yükseldi. Avustralya’da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,29, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,94 ve CSI 300 endeksi yüzde 1,53 artış kaydetti. Hong Kong Hang Seng Endeksi ise yüzde 0,51 değer kazandı.

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Uzmanlar piyasaların bu haberi uzun süredir beklediğini ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı açıklamasının petrol fiyatlarını aşağı çektiğini belirtti. Ayrıca ekonomistler, ihracatın toparlanmasıyla Brent petrolünün yıl sonuna kadar 80 dolar civarına gerileyebileceğini, küresel arz fazlası beklentisinin yeniden güçlenebileceğini ifade etti. Enerji fiyatlarındaki düşüşün hane halkı ve işletmeler üzerindeki maliyet baskısını azaltması, enflasyonun yükselme riskini sınırlaması ve merkez bankalarının üzerindeki yükü hafifletmesi bekleniyor.

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