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Gaziantep depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama: Korkarım parçalanacak!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Gaziantep depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama: Korkarım parçalanacak!
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Gaziantep depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama: Korkarım parçalanacak!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Depremin levha sınırı ve kenarlarında gerçekleştiğini belirten Görür, 6 Şubat depremlerinin etkisine işaret ederek, "Korkarım levha içleri parçalanacak" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.Depremin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

Gaziantep depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama: Korkarım parçalanacak!

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarsıntının meydana geldiği bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Görür, depremin Gaziantep'in Kuzoluk-Nurdağı çevresinde, Amanos Fay Hattı ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında gerçekleştiğini belirtti.

Gaziantep depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama: Korkarım parçalanacak!

"KORKARIM LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerine dikkat çeken Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."

Gaziantep depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama: Korkarım parçalanacak!

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