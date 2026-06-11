Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te değiştirmedi.

ENFLASYONDA GERİLEME VURGUSU

Karar metninde, yılın ilk aylarında yükselen ve nisan ayında enerji fiyatlarının etkisiyle artış gösteren enflasyonun ana eğiliminin mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi.Bununla birlikte jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında oynaklığın ve yüksek seyrin devam ettiği ifade edildi.

İÇ TALEPTEKİ ZAYIFLIK SÜRÜYOR

Merkez Bankası, ilk çeyreğe ilişkin verilerin ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini kaydetti. Öncü göstergelerin de iç talepteki zayıf görünümün devam ettiğini gösterdiği belirtildi.Kurul, jeopolitik gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve beklentiler üzerindeki etkilerini yakından takip ettiğini vurguladı.

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"SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK"

PPK açıklamasında, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajı verildi. Kurul, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceğini ifade etti.

GEREKİRSE YENİDEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Karar metninde dikkat çeken bölümlerden biri de enflasyon risklerine ilişkin değerlendirmeler oldu. Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirterek, yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruduğunu vurguladı.

VERİ ODAKLI VE ŞEFFAF POLİTİKA VURGUSU

Kurul, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler yaşanması durumunda makroihtiyati tedbirlerin devreye alınabileceğini ifade etti.Likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edeceği belirtilirken, para politikası kararlarının enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede alınacağı kaydedildi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

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