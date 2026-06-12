Altın Orta Doğu etkisinde, fiyatlar düştükçe düşüyor!

Altın fiyatlarındaki gerilemede, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan askeri operasyonları iptal ettiğini duyurması ve kısa vadede bir barış anlaşmasına işaret etmesi etkili oldu. Bu gelişmenin ardından ons altın Perşembe günü son altı ayın en düşük seviyesini görmüş, günü ise 4.219,69 dolardan tamamlamıştı. Trump ayrıca, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını da kapsayan bir anlaşmanın hafta sonu imzalanabileceğini dile getirirken, İran tarafı henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı.