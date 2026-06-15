Özgür Özel beklemediği yerden darbe yedi! Destekçileri arasında çözülmeler başladı

Mutlak butlan kararından bu yana iç savaşa teslim olan CHP'de sular durulmuyor. Geçen hafta itibarıyla arınma sürecinin resmen başladığı partide, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoritesi her geçen gün artıyor.

Olağanüstü kurultay çağrısını içeren bildiriye imza atan 111 vekilin önemli bir kısmında da çözülme başladığı öğrenildi.

Partili kaynaklardan edinilen son bilgilere göre, 50'ye yakın vekil o günden bu yana bireysel olarak hem Kılıçdaroğlu hem de genel başkan yardımcıları ile iletişime geçerek, "Yeni partiye geçme niyetimiz yok" mesajını iletti. Söz konusu tutum genel merkez kanadında da memnuniyetle karşılanıyor.

LİNÇ KORKUSU AĞIR BASIYOR

CHP'li kaynaklar, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yanında gözüken birçok milletvekilinin özellikle sosyal medyadaki yoğun linç kampanyası sebebiyle gerçek iradelerini açıklama konusunda çekingen davrandığını savunuyor.

Bu kapsamda Özgür Özel'in CHP ile yollarını ayıracağı güne kadar söz konusu grubun benzer tutumlarına devam edebileceği değerlendiriliyor.

BAŞKANLAR DA İLETİŞİMDE

Ayrıca milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda belediye başkanının da genel merkez ile iletişim halinde olduğu ve yollarına CHP'de devam edeceklerini her fırsatta vurguladıkları ifade ediliyor.

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YENİ PARTİYE KAÇ VEKİL GİDER?

Özgür Özel cephesi, yeni parti kurulması durumunda 100'e yakın vekilin kendileri ile birlikte hareket edeceğini her fırsatta öne sürüyor. Genel merkez kanadı ise bu konuda tam tersini düşünüyor.

Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde en fazla 60 vekilin CHP'den ayrılabileceğini öngören partili isimler, "Onların da çoğu zaten CHP'ye sonradan katılan, CHP'yle bugüne kadar hiç alakası olmamış isimler olur" değerlendirmesinde bulunuyor.

BUGÜN ATAMA BEKLENİYOR

Öte yandan CHP'de Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkanvekilliği görevleri için de bugün genel merkez tarafından yeni atamaların gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Bu kapsamda İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın adı kulislerde ön plana çıkıyor.

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