Borçlulara nefes aldıracak düzenleme: Kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde teminat sınırı yükseltildi
Yayınlanma:
13 Haziran 2026 11:48
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu borçlarının taksitlendirilmesinde teminat aranmayan sınır 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. 10 milyonu aşan borçlarda sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek.
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu borçlarının taksitlendirilmesinde teminat aranmayan sınır 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. 10 milyonu aşan borçlarda sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek.
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Kamu Alacaklarının Taksitlendirilmesinde Teminat Sınırı Yükseltildi
Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde teminat aranmayacak borç tutarı 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.
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10 milyon TL'yi aşan borçlarda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi gerekecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde teminat aranmayacak borç tutarı 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. 10 milyon TL'yi aşan borçlarda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi gerekecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve kamu alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.
Milyonlara nefes aldıracak karar çıktı! Borçların taksitlendirilmesinde yeni dönem başladı
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"SINIR 10 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI"
Karar kapsamında, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde teminat aranmayacak tutar önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 250 bin TL olarak uygulanan sınır, 10 milyon TL'ye çıkarıldı.
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Yeni düzenlemeye göre, bir tahsil dairesine olan kamu borcunun 10 milyon TL'yi geçmemesi halinde taksitlendirme işlemlerinde borçludan teminat talep edilmeyecek.
Milyonlara nefes aldıracak karar çıktı! Borçların taksitlendirilmesinde yeni dönem başladı
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AŞAN KISIM İÇİN YÜZDE 50 ŞARTI
Borç tutarının 10 milyon TL'nin üzerinde olması durumunda ise bu sınırı aşan kısmın yüzde 50'si oranında teminat gösterilmesi gerekecek.