Borçlulara nefes aldıracak düzenleme: Kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde teminat sınırı yükseltildi

10 milyon TL'yi aşan borçlarda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde teminat aranmayacak borç tutarı 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. 10 milyon TL'yi aşan borçlarda ise aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi gerekecek.