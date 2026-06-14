Son dakika... A Milli Futbol Takımımızdan Dünya Kupası'na kötü başlangıç!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybederek turnuvaya puansız başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geldi. BC Place Stadı'nda oynanan mücadeleyi Avustralya, 2-0 kazandı.

AVUSTRALYA ÖNE GEÇTİ

Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu. 27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti.

GOLE YAKLAŞTIK ANCAK OLMADI

30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

ARDA'NIN FRİKİĞİ KALECİDE

56. dakikada Arda Güler’in kullandığı frikikte kaleci Patrick Beach gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen İsmail Yüksek başarılı olamadı. FARK İKİYE ÇIKTIAvustralya, 75. dakikada farkı ikiye çıkartan golü buldu. Avustralya’da topla buluşan Metcalfe ceza sahası dışından sert vurdu, top köşeden ağlarımıza gitti.

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AY-YILDIZLILAR KAYIPLA BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Avustralya kazandı. Bu sonuçla birlikte Avustralya, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Ay-yıldızlı ekibimiz ise 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nın ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya, ABD ile 3 puan mücadelesi verecek.

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