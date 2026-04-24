Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL?
Yayınlanma:
24 Nisan 2026 09:59
Yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.Peki, haftanın son iş gününde altın altın fiyatları nasıl? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları 24 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcıların takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken, yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 24 Nisan gram altın fiyatları da özellikle yatırım yapacaklar ya da düğün sezonunu öncesinde büyük önem taşıyor. Jeopolitik gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına dair beklentilerle şekillenen altın piyasası, hem ons hem de iç piyasada gram altın bazında kritik seviyelerde işlem görüyor. Özellikle Kapalıçarşı’daki fiziki altın talebi ve serbest piyasa kurları arasındaki farklar dikkat çekiyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları
Altın fiyatları 24 Nisan 2026 haftanın son işlem gününde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken ons altın fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı, iç piyasada gram altın fiyatlarını 6.800’nin altına düşürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hızlı yükseliş serisinin ardından kâr satışlarının ve dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle altının gram fiyatı, Kapalıçarşı'da 6.800 TL bandına çekildi. Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise haftalık bazdaki değer değişimini korumaya çalışıyor. Kapalı Çarşı ise altın ticaretinde önemli bir noktada yer aldığı için fiyatlar anlık olarak değişebiliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları
CANLI ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 6.780,07 TL
Satış: 6.781,00 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 24 NİSAN 2026 Alış: 11.047,00 TL
Satış: 11.175,00 TL
ONS ALTIN FİYATI 24 NİSAN 2026 Alış: 4.665,38 Dolar
Satış: 4.665,98 Dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 24 NİSAN 2026 Alış: 43.807,00 TL
Satış: 44.277,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 24 NİSAN 2026 Alış: 6,708 TL
Satış: 6,794 TL