  3. Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL?

Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL?

Yayınlanma:
Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL?
Yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.Peki, haftanın son iş gününde altın altın fiyatları nasıl? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları...
Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL? 1 17

Canlı altın fiyatları 24 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcıların takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken, yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 24 Nisan gram altın fiyatları da özellikle yatırım yapacaklar ya da düğün sezonunu öncesinde büyük önem taşıyor. Jeopolitik gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına dair beklentilerle şekillenen altın piyasası, hem ons hem de iç piyasada gram altın bazında kritik seviyelerde işlem görüyor. Özellikle Kapalıçarşı’daki fiziki altın talebi ve serbest piyasa kurları arasındaki farklar dikkat çekiyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları

Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL? 2 27

Altın fiyatları 24 Nisan 2026 haftanın son işlem gününde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken ons altın fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı, iç piyasada gram altın fiyatlarını 6.800’nin altına düşürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hızlı yükseliş serisinin ardından kâr satışlarının ve dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle altının gram fiyatı, Kapalıçarşı'da 6.800 TL bandına çekildi. Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise haftalık bazdaki değer değişimini korumaya çalışıyor. Kapalı Çarşı ise altın ticaretinde önemli bir noktada yer aldığı için fiyatlar anlık olarak değişebiliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları

Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL? 3 37

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 6.780,07 TL

Satış: 6.781,00 TL

Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 24 NİSAN 2026
Alış: 11.047,00 TL

Satış: 11.175,00 TL

Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 24 NİSAN 2026
Alış: 4.665,38 Dolar

Satış: 4.665,98 Dolar

Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL? 6 67

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 24 NİSAN 2026
Alış: 43.807,00 TL

Satış: 44.277,00 TL

Son iş gününde, altın fiyatları nasıl seyrediyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kaç TL? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 24 NİSAN 2026
Alış: 6,708 TL

Satış: 6,794 TL

