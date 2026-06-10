Altın resmen dibe çakıldı! Son 11 haftanın en düşük seviyesi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?

KAPALIÇARŞI'DA SERT DÜŞÜŞ: GRAM VE ÇEYREK NE KADAR OLDU?
Küresel piyasalardaki bu sert rüzgar, yurt içi altın piyasasında da doğrudan hissedildi. Kapalıçarşı'dan gelen güncel verilere göre tüm altın türlerinde ciddi değer kayıpları kaydedildi:
Gram Altın: Küresel trende paralel olarak yüzde 1,92 oranında düşüş yaşayan gram altın, 6.260,98 TL seviyesinden işlem görüyor. (Alış: 6.232,47 TL - Satış: 6.289,48 TL)
Çeyrek Altın: Yüzde 1,93'lük günlük değer kaybıyla 10.041,65 TL seviyesine kadar çekildi. (Alış: 9.917,68 TL - Satış: 10.165,62 TL)
Cumhuriyet Altını: Yüzde 1,92 değer kaybederek 41.605,46 TL son işlem seviyesine geriledi. (Alış: 41.134,30 TL - Satış: 42.076,62 TL)