Altın resmen dibe çakıldı! Son 11 haftanın en düşük seviyesi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?

GÜÇLÜ DOLAR VE FAİZ BASKISI

Altındaki bu sert düşüşün arkasında sadece jeopolitik riskler değil, ekonomik dengeler de yatıyor. Doların küresel çapta değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için çok daha pahalı hale getirdi.Bununla birlikte, petrol fiyatlarının savaş endişesiyle yaklaşık yüzde 1 oranında yükselmesi, küresel enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği korkusunu körükledi. Piyasalar, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğini fiyatlamaya başlayınca, faiz getirisi olmayan altından çıkışlar hızlandı.