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Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL?

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Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL?
Küresel piyasalarda altın fiyatları, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen yatay seyrederken, yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler yer alıyor.
Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL? 1 16

Küresel piyasalarda altın fiyatları, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen yatay seyrederken, yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler yer alıyor.

Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL? 2 26

Küresel piyasalarda altın fiyatları, İsrail ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin ardından sınırlı hareket etti.Spot altının ons fiyatı yüzde 0,04 yükselişle 4 bin 332 dolardan işlem görürken, önceki seansta iki aydan uzun sürenin en düşük seviyesini test etmişti. ABD’de Ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1 değer kaybederek 4 bin 358,80 dolara geriledi.

Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL? 3 36

Ons tarafındaki yatay seyir gram altın fiyatlarının da yönünü belirliyor. Gram altında 9 Haziran sabahında yüzde 0,08 yükselişle 6 bin 424 liradan işlem görüyor.

Yatırımcılar, Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 70’in üzerinde fiyatlıyor.

Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL? 4 46

ATEŞKESİN ETKİSİ SINIRLI KALDI

Uzmanlar, altın fiyatlarında yaşanan sınırlı hareketin yatırımcıların İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcılığına ilişkin temkinli yaklaşımından kaynaklandığını belirtiyor.

Piyasaların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör pozisyonuna geçtiğini ifade eden analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümüne ilişkin önemli sinyaller vereceğini kaydediyor.

İran ve İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısının ardından pazartesi günü karşılıklı saldırıları durdurduklarını açıklamıştı. Ancak Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL? 5 56

GOLDMAN SACHS’TAN FED TAHMİNİ

Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve istihdam görünümünü gerekçe göstererek Fed’in faiz oranlarını 2026 yılı boyunca sabit tutacağını öngördü.

Banka, faiz indirimlerinin ise ancak 2027 yılında başlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu beklenti, piyasalarda daha sıkı para politikası senaryolarını güçlendirdi.

Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL? 6 66

PİYASALAR ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Piyasaların bir sonraki önemli gündem maddesi ise çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi olacak.

Analistler, enflasyon verisinin Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin önemli ipuçları sunmasının beklendiğini ifade ediyor.

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