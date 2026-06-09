Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL?

ATEŞKESİN ETKİSİ SINIRLI KALDI
Uzmanlar, altın fiyatlarında yaşanan sınırlı hareketin yatırımcıların İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcılığına ilişkin temkinli yaklaşımından kaynaklandığını belirtiyor.
Piyasaların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör pozisyonuna geçtiğini ifade eden analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümüne ilişkin önemli sinyaller vereceğini kaydediyor.
İran ve İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısının ardından pazartesi günü karşılıklı saldırıları durdurduklarını açıklamıştı. Ancak Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.