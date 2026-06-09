Altın yatırımcısının kafası karışık: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar, kaç TL?

Küresel piyasalarda altın fiyatları, İsrail ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin ardından sınırlı hareket etti.Spot altının ons fiyatı yüzde 0,04 yükselişle 4 bin 332 dolardan işlem görürken, önceki seansta iki aydan uzun sürenin en düşük seviyesini test etmişti. ABD’de Ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1 değer kaybederek 4 bin 358,80 dolara geriledi.