  3. Şırnak'ta kaçak operasyonu: Ele geçirilen altın, dolar ve euro miktarı dudak uçuklattı

Şırnak Cizre'deki operasyonda yaklaşık 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi. Yapılan operasyonda; 30 adet 1 kilogramlık külçe altın 85 kilo 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar ve 7 bin 470 euro ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Cizre'de durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 590 Milyon TL değerinde altın ve döviz ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Cizre'de durumundan şüphelenilen ve durdurulan araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildi.

Yapılan operasyonda; 30 adet 1 kilogramlık külçe altın 85 kilo 939,5 gram (66 parça halinde) altın, 90 bin 600 dolar ve 7 bin 470 euro ele geçirildi.

Kaynak:AA

