Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Ahmet Özer'e ''terörizmin finansmanı'' suçundan yeni soruşturma açıldı
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, örgüt üyeliğinden görevden alınıp tutuklanmasının ardından savcılık Özer, hakkında ''terörizmin finansmanı'' suçundan yeni soruşturma açıldığını duyurdu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
AHMET ÖZER HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.
Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.
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