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Bu trafik işaretini kimse bilmiyor! 9 bin 317 lira cezası var

Almanya'da sürücülerin karşısına çıkan turuncu "yumurtalı" trafik işareti yeni bir tartışma yarattı. Sürücülerin bu işaretin ne anlama geldiğine dair çeşitli açıklamalar yapılıyor.

Bu trafik işaretini kimse bilmiyor! 9 bin 317 lira cezası var
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Ülkenin karmaşık yol işaretleri sürücüleri zor durumda bırakıyor ve birçok sürücü sanki bir "işaret ormanı" içinde kayboluyor. Trafik kurallarına uyulmaması durumunda ciddi maddi cezalar uygulanabilir. Kurallara uymamanın cezası, Almanya'da 1.000 Euro'ya (yaklaşık 9 bin 317 TL) kadar çıkabilir.

Schleswig-Holstein eyaletindeki Flensburg bölgesinde sürücüler, turuncu bir "yumurta" sembolü taşıyan yeni bir trafik levhası görüyor. Bu işareti görmezden gelen sürücüler 250 Euro ceza ödeyebilir.

YUMURTALI İŞARETİN ANLAMI NEDİR?

Suyu kirletici maddeler taşıyan araçların belirli yerlerde trafiğe çıkmasının yasak olduğunu belirten yuvarlak, kırmızı kenarlıklı ve turuncu renkte bir yumurtaya benzeyen bir trafik işareti var.

1 Eylül 2009'da, ilk kez 1988 yılında uygulanan bu işaret, 20 litreden fazla tehlikeli madde taşıyan araçlar için geçerli hale getirildi. Bu kategori, suya zarar verebilecek maddeler arasında asitler, alkaliler, alkali metaller ve zehirli sıvılar yer almaktadır.

Bu uygulama, Almanya'nın su kirliliğini önlemeyi, doğayı korumayı ve halk sağlığını korumayı amaçlıyor.

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