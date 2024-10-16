Vergi ve IMEI ücreti arttı! Vatandaş 'kaçak' telefona yöneldi

Son yıllarda cep telefonu fiyatlarında yaşanan hızlı artış, taksit sınırlamaları ve yüksek IMEI kayıt ücretleri, Türkiye'deki akıllı telefon pazarında önemli değişiklikler yarattı. Enflasyon ve vergiler, yeni cep telefonlarının fiyatlarını rekor seviyelere çıkarırken, birçok müşteriyi farklı seçeneklere yönlendirdi. Gelişmelere paralel olarak, bu yılın ocak-ağustos aylarında akıllı telefon ithalat adedi % 9,7 düşüşle 2 milyon 952 bine gerilerken, kaçak telefon girişleri rekor seviyeye ulaştı. Ticaret Bakanlığı, bu yıl ocak-ağustos döneminde kaçak olarak yurda girmeye çalışılırken ele geçirilen adet olarak 127 bini aşan ve değer olarak 400 milyon TL'yi aşan cep telefonlarının sayısını açıkladı.

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8 AYLIK KAÇAK, 3 YILIN TOPLAMINI GEÇTİ

2019 yılına kadar, Türkiye'de yasa dışı yollarla yıllık olarak satılan cep telefonu sayısı 12 milyon seviyelerindeydi. 2019'da cep telefonu satışlarına taksit sınırının getirilmesi, vergi oranlarının artması ve yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarında IMEI kayıt ücretinin hızla artması, cari açığa neden oldu. Gelişmeler, yasa dışı bir şekilde ülkeye giren cep telefonunun patlamasına neden oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında 16 178 olan kaçak cep telefonu sayısı 2020'de 34 bine, 2021'de 38 472'ye, 2022'de 25 890'a ve 2023'te 57 533'e çıktı.

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LEGAL SATIŞ KANALI 2 MİLYON ADET GERİLEDİ

Legal kanal kaynağı olan ithal cep telefonu sayısı ise düştü. 2020'de 9 milyonu aşkın cep telefonu ithal edildi, ancak 2021'de 4,3 milyona, 2022'de 3,2 milyona geriledi. 2023'te 5,1 milyon adet olan cep telefonu ithalatı bu yıl ocak-ağustos aylarında 2,9 milyon adete düştü. Bu değer, önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 9,7 düşüş gösteriyor. Geride kalan dönemde 12 milyon olan legal kanal satış adedi bu yıl 10 milyona düşecek. 2019'dan bu yana nüfusun 3 milyona yakın artması ve cep telefonu penetrasyonunun artmasına rağmen, yasal olmayan satışlardaki düşüş, illegal ticaretin arttığını gösteriyor.