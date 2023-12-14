Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü?

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi adına söz alan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşması bittiği esnada bir anda yere yığılmış doktor milletvekillerinin müdahalesi ve ardından kaldırılan hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Bitmez, 2 gün süren tedaviye cevap vermeyerek 14 Aralık 2023 Perşembe günü hayatını kaybetti. Peki Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü? Detaylar haberimizde.

SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ HASAN BİTMEZ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesininde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.

Evli olup bir çocuğu vardır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlendi ve bir süre başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)’nun Genel Başkanlığını yürüttü.

Haberin Devamı

Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yaptı.

Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Son olarak Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. dönem Kocaeli milletvekili olarak görev almaktaydı.