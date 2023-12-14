Son dakika... Meclis kürsüsünde fenalaşıp yere düşmüştü! Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez vefat etti!

Son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaşıp yere düşen ve kafasını feci şekilde yere vuran Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren ve aniden çok sert bir şekilde yere düşen Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Acı haberi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duyurdu.

Bakan Koca, Bitmez vefatına ilişkin konuşmayı şu şekilde yaptı: