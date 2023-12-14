Son dakika... Meclis kürsüsünde fenalaşıp yere düşmüştü! Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez vefat etti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaşıp yere düşen ve kafasını feci şekilde yere vuran Saadet Parti Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

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Son dakika... Meclis kürsüsünde fenalaşıp yere düşmüştü! Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez vefat etti!

Son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaşıp yere düşen ve kafasını feci şekilde yere vuran Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren ve aniden çok sert bir şekilde yere düşen Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Acı haberi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duyurdu.

Bakan Koca, Bitmez vefatına ilişkin konuşmayı şu şekilde yaptı:

"Hasan Bitmez’in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin Başı sağ olsun."

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