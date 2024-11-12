Tarık Balyalı, ''Seçimi çok az farkla kaybettik ama Pendiklilerin gönlünü kazandık''

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk partisi'den Pendik belediye başkan adayı olan ve çok az bir farkla seçimi kaybeden, Süleyman Tarık Balyalı seçim sonrası ilk açıklamasını Bölge Gündem Haber'e yaparak, seçim süreci boyunca ve sonrası yaşanan siyasi gündem ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cumuriyet Halk Partisi'nin 31 mart 2024 yerel seçimlerinde Pendik belediye başkan adayı olan ve çok az bir farkla seçimleri kaybeden, seçim sonrası partide genel sekreter yardımcılığı gibi çok önemli bir göreve getirilen, Pendik siyasetinin önemli isimlerinden biri Süleyman Tarık Balyalı genel ve yerel siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere, Bölge Gündem Haber'i ziyaret etti. Bölge Gündem Haber, imtiyaz sahibi İbrahim Şahin'in sorularını yanıtlayan, Cumuriyet Halk Partisi, genel sekreter yardımcısı Süleyman Tarık Balyalı, yaptığı röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Çok içten ve samimi sohbetle beraber, soruları cevaplayan Sülayman Sarık Balyalı, 31 Mart yerel seçim öncesi ve sonrası ile ilgili gündem oluşuturacak konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Balyalı, öncelikle seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyerek "her şey nasip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık alabileceğimiz bir seçimi yüzde 1.8 gibi çok az bir oyla kaybettik üzüldük, ama seçimden sonra şunu gördük seçimi kazanamadım ama pendiklnin gönlünü kazandım. seçim sonrası yaptığım ziyaretlerde vatandaşın bu ilgisini gördüm o da beni çok mutlu ediyor.'' dedi.

"PENDİK KAZANILAMAZ ALGISINI YIKTIK"

Süleyman Tarık Balyalı, yaptığı açıklamada "Pendik Ak Parti'nin seçim kalesi olarak bilinmesine rağmen örgütlerimizle ve Pendik halkıyla bütünleşerek, başarılı bir seçim çalışması yaptık. Önceki seçimlerde 100 binin üzerinde olan farkı bu seçimlerde 8 bine kadar indirerek, bundan sonra "Pendik Ak Parti'nin kalesidir CHP Pendiği kazanamaz" algısını yıkarak bir daha ki seçimlerde Pendik Belediye Başkanlık seçimlerini çok rahat kazana bileceğimizi göstermiş olduk. Seçimlerden sonra ben yine hiç ara vermedim. Halkla seçmenle hep bir arada oldum. Yaptığım ziyaretlerde seçimlerdeki sevginin ilgin seçimlerden sonra da azalmadığını aksine daha da artığını gördüm, bu da beni fazlasıyla çok memnun etti" dedi.

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''KAZANABİLMEMİZ İÇİN DAHA DA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR''

Balyalı,"31 Mart yerel seçimlerinde en erken açıklanan Belediye Başkan adaylarından biriyim. Seçim çalışmalarını ilçe örgütlerimizle kenetlenerek, gece gündüz çalışıp başarılı bir seçim çalışması geçirdiğimizi düşünüyorum, ancak eksiklerimizi de gördük. Eksiklerimizi tamamlayarak parti olarak önümüzdeki sürece Şimdiden hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi

"AK PARTİLİ BELEDİYELER HALKTAN KOPMUŞ"

Ülke genelinde partisinin bu seçimlerde neden birinci olduğunu açıklayan Balyalı, Pendik seçimlerini örnek göstererek '' Biz teşkilatlarımızla kenetlenerek Pendik'teki halkımızla gece gündüz yaptığımız toplantılarla kenetlenerek, bu seçimleri kazanacağımıza inanmıştık, tam aksine rakibimiz "Pendik AK Parti'nin kalesidir kesinlikle kaybetmeyiz ne yaparsak yapalım biz bu seçimi de kazanırız" diyerek zaten önceden halk ile arasına mesafe koymuş bu seçimlerde de bağlarını tamamen koparmış. Çok az bir farkla kazanmış olsalar bile halk tarafından ders verilmiş seçim sonuçlarıyla karşı karşıya kaldılar'' dedi.

''HATALARDAN DERS ÇIKARILMAMIŞ''

Seçim sonrası geçen 9 ay gibi zaman zarfında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in aynı hatalara devam ettiğini belirten Balyalı " Seçim sonrası elle tutulur gözle görülür bir yatırımın olmadığını seçim sonuçlarından dersler çıkarılmayarak yine ötekileştirme siyaseti ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iletişimsizliklerine devam ederek, Pendik'imize yapılması beklenen yatırımlar engellemektedir. Ama biz her şeye rağmen, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan ikili ilişkilerimizle, Pendik'imizin hak eden yatırımları alması için elimizden gelen gayertei, göstermeye devam edeceğiz'' dedi.

"PENDİK KAYNARCA METROSO 2025 YILINDA HİZMETE AÇILACAK"

Süleyman Tarık Balyalı, 2017 Yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 7 yıldır bitmeyen Pendik Kaynarca metro hattı ile ilgili yoğun şikayetler konusunda, yaptığı açıklamada, çalışmalar esnasında bir çok zorluklarla karşılaştıklarını, ilk ihaleyi alan firmanın işi bırakmasından sonra yeni bir ihale süreci sonucunda tekrar işe başlandığını, bununda zaman aldığını ayrıca zeminde çıkan çok sert kayalık ve taş nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü belirterek hattın 2025 yıl ortalarında hizmete açılacağını belirtti.

"TEK İDDİAM PARTİMİN İKTİDAR OLMASI"

Tarık Balyalı, siyasi geleceği ile ilgili sorumuza "Ben şuanda partimin genel sekreter yardımcısıyım benim Cumhuriyet Halk Partisinde tek hedefim partimin iktidara gelmesidir, bunun içinden de elimden gelen çalışmayı yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim Cumhurbaşkanı CHP'li biri olduktan sonra benim nerde olduğum hiç önemli değil'' dedi.