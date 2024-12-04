Tam anlamıyla rezalet! Gaga Bulut ve pedofili sapık sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Gaga Bulut ve pedofili sapık sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıllarda iki erkek çocuğa ait uygunsuz görüntüleri hesabından paylaştığı için hüküm giymişti. Altuğ yeni bir skandala daha imza attı.

Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konu kısa sürede gündem olurken sosyal medyada birçok tepki paylaşımı yapıldı.

Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un yeni yayınındaki skandal bir anda sosyal medya gündemine oturdu.

Daha önce bir yayınında iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken Altuğ, yeni yayınında pedofili sapıklık yapan bir şahsa yer verdi.Yayına katılan 40 yaşındaki pedofili sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğu ile nasıl cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili sapık ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Yayına aldığı tecavüzcünün kimliği tespit edildi"

Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi." dedi.

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Öte yandan Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu ve söz konusu video ile ilgili olarak hakkında ayrıca soruşturma açıldığı aktarıldı.

Kaynak: İnternet Haber

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