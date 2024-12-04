Deprem uzmanları açık açık uyardı! Bölge halkı hazırlıklı olsun, her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir
Yayınlanma:
04 Aralık 2024 12:01
Aydın Germencik'te meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem sonrası, uzmanlar peşe peşe uyarılarda bulunarak, her an 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini ve dikkatli ve tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından uzmanlar, bölgedeki deprem riskini tekrar gündeme getirdi.
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DEPREM UYARISI
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin hemen ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
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Aydın bölgesindeki fay hatlarının 6-7 büyüklüğünde depremler üretebileceğini vurgulayan Bektaş, 2020 yılında gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin ardından bölgedeki gerilimin arttığını belirtti. Bektaş, özellikle Büyük Menderes Grabenini sınırlayan faylarda gerilim birikiminin, büyük bir depreme yol açma potansiyeli taşıdığını söyledi.
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SİSAM DEPREMİNİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Bektaş açıklamalarında,
dedi. "2020 yılında yaşanan 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin batıdan doğuya doğru yaptığı stres transferi, Aydın bölgesindeki fay hatlarını etkileyerek gerilim artışına neden oldu. Bu durum, 6-7 büyüklüğünde bir depremin oluşma olasılığını artırıyor"
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JAPON UZMAN DA UYARDI
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise Aydın’ın deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu ancak kısa vadede büyük bir deprem beklentisinin olmadığını açıkladı. Moriwaki, özellikle Aydın’ın düz ve yumuşak zemin yapısının, olası bir depremde zemin koşullarını daha tehlikeli hale getirdiğini belirterek, bölge sakinlerine tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.
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Afet bilincinin artırılması gerektiğine de dikkat çeken Moriwaki, "
ifadelerini kullandı. Bölge halkı, olası bir deprem için hazırlıklı olmalı"