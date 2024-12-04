Deprem uzmanları açık açık uyardı! Bölge halkı hazırlıklı olsun, her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir

JAPON UZMAN DA UYARDI

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise Aydın’ın deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu ancak kısa vadede büyük bir deprem beklentisinin olmadığını açıkladı. Moriwaki, özellikle Aydın’ın düz ve yumuşak zemin yapısının, olası bir depremde zemin koşullarını daha tehlikeli hale getirdiğini belirterek, bölge sakinlerine tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.