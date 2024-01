Murat Kurum seçim çalışmalarına hızlı başladı! "İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız"

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

Eyüp Sultan Camii’nde sabah namazını kılan Murat Kurum ardından ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyaret eden Kurum, ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un önemli sorunlarına değinerek çalışmalara ilişkin bilgi veren Murat Kurum, ilk hedeflerini açıkladı.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Şu an İstanbul'da 28 kilometre metro hattımız hizmet veriyor. Mevcut yönetim bu hattı 2 katına çıkaracağını ifade etmiş olmasına rağmen maalesef bu 5 yılda sadece 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar. Bu metropolde toplu ulaşım oranına baktığımızda yüzde 28’lerde. Dünyadaki örneklere baktığınızda toplu ulaşım yüzde 50’lere gelmiş. İstanbul'daki trafik çilesini bitirebilmek için de alternatif yollar, güzergahlar yapmak zorundasınız. Bakanlığımızın yatırımları var. Dün sağ olsun bakanımızla yeni yatırımları değerlendirdik. İstanbul'daki trafik çilesini bitirebilmek adına hep birlikte değerlendirdik. İstanbullulara trafik noktasında çok önemli müjdelerimiz olacak. Tabelaların içerisinde harıl harıl çalışan mühendislerimiz olacak. Hızlı bir şekilde milletimize teslim edeceğiz.

Murat Kurum'un açıklamalarının devamı şu şekilde:

Yıllardır burada uygulanan geleneklerimiz var. Biz her seçim kampanyamıza Eyüp Sultan'dan başlarız ardından da Sultan Fatih'e, ardından da 39 ilçede tüm arkadaşlarımız bir seferberlik anlayışıyla büyük bir motivasyonla çalışmaya başlarlar. İstanbulumuzun iki tane Fatih'i var. Gönüller fatihi Eyüp Sultan Hazretleri, diğeri de İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han. Bir önemli ziyaretimiz de bu güzel şehre hizmet etmiş, herkesin duasını almış rahmetli Kadir ağabeyimizi ziyaret ettik. Dualarımızı okuduk, buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına.

Sultan Fatih bu kutlu şehri fethederken sürekli yenilemek, 21 yaşında bu şehrin her sokağında her mahallesinde medeniyetin bize bıraktığı izleri biz de Sultan Fatih’ten aldığımız ilhamla geleceğe taşıyacağız. Bize iki önemli şeyi emanet etti. Yeniden başlamanın ve yeniden ihya etmenin azmini emanet etmiştir. Sultan Fatih'in emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Daima yeniliğin arkasından koşacağız ve İstanbul'da her rengimizi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden... Tüm vatandaşlarımızla birlikte İstanbulumuzu yöneteceğiz. 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte bu aziz şehri ihya etmek için gayret göstereceğiz.