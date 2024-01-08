Ekranların ünlü çifti, betonlaşan şehirden kurtulmak için Tinny Hause fuarına koştu!

Büyükçekmece TÜYAP fuar merkezinde 4. kez düzenlenen karavan ve ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri fuarı ile betonlaşmış şehirlerden uzaklaşmak isteyenler için kapılarını bir kez daha doğa severlere açtı.

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Ekranların ünlü çifti, betonlaşan şehirden kurtulmak için Tinny Hause fuarına koştu!

Betonlaşan şehirden kurtulmak isteyenlerin doğayla buluşmasını sağlayan Karavanİst, İstanbul 4. Karavan ve Ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı'nda bu yıl en büyük ilgiyi Tiny House’lar gördü. Fuarı gezen Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti ise ev konforunda olan konsept yapıları beğenerek kendilerine de yaptırmak istediklerini belirtti.

Ekranların ünlü çifti, betonlaşan şehirden kurtulmak için Tinny Hause fuarına koştu!

Büyükçekmece TÜYAP fuar merkezinde 4. kez düzenlenen karavan ve ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri fuarı doğa severleri ağırlamaya devam ediyor. 14 Ocak tarihinde kadar gezilebilecek fuarda bu yıl en büyük ilgiyi Tiny House ürünleri gördü. Kalabalık şehirden kaçıp doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin ve depreme karşı güvenilir bir yapı arayanların bir numaralı tercihi oldu. Sahnelerin sevilen çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk’te Tiny House'lara büyük ilgi gösterdi. Birbirleri ile zaman zaman şakalaşan çift renkli görüntüler oluşturdu. Tınyroof firması doğayla birlikte vakit geçirmek isteyenler için farklı bölgelerde Tiny House'lardan oluşan siteler yapıyor. Yapılan bu sitelerde 7 gün 24 saat güvenlik, temiz ve kirli su altyapısı, otopark ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Tamamen ev konforunda olan yapılar konsept tasarımları ve aydınlatmaları ile görenlerin beğenisini topluyor. 4 mevsim kullanılabilen siteler yazın olduğu kadar kış tatili sevenlerin de yeni gözdesi oldu.

Ekranların ünlü çifti, betonlaşan şehirden kurtulmak için Tinny Hause fuarına koştu!

“Betonarme yapıların arasında insanlar bunalmış”

Türkiye’de hobi bahçeleri ve Tiny House üretiminde birçok farklı projeler ortaya koyan Tinyroof Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, “Tinny Hause imara tabi olmayan, trafik yönetmeliğine tabi olan plakalı aynı araçlarımız gibi arazimize park ettiğimiz gibi park edebiliyoruz. Biz aslında pandemi sürecinde insanların taleplerine göre yola çıktık. Daha sonra deprem sürecinde baktığımız zaman birçok nedenle vatandaşlar tarafından tercih ediliyoruz. Betonarme yapıların arasında insanlar bunalmış. Şehirlerin içerisinde çok kozmopolit bir yapı oluşmuş. Biz bunların hepsini göz önünde bulundurarak yabancılara satışın ve bir aileye iki parselden fazla satışın olmadığı aile hayatına uygun projeler üretiyoruz” dedi.

Ekranların ünlü çifti, betonlaşan şehirden kurtulmak için Tinny Hause fuarına koştu!

“Hayalimde böyle bir şey almak”

Fuarda Tiny House’ları gezerek bilgi alan sanatçı Safiye Soyman, “Şık dizaynları ile hepsinin görünüşüne ve stiline bayıldım. Hayalimde böyle bir şey almak var kesinlikle güzel bir yerde almayı düşünüyorum. Deprem için de aslında mutlaka gerekli çünkü çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Arsayı da size veriyorlar Faik bey ile birlikte böyle güzel bir projede olmak istiyoruz” dedi.

“Hafta sonu İstanbul’dan kaçmak için muhteşem bir proje”

Fuarda her yeri gezdiklerini ancak en çok Tiny House standının dikkatlerini çektiğini ifade eden Faik Öztürk, “Burada projelerini ve ürünlerin kalitesini yerinde inceleyerek görme fırsatımız oldu. Farklı ilçelerde yapılan örnek projeleri de fuardan sonra gezeceğiz. Hafta sonu İstanbul’dan kaçmak için muhteşem bir proje olmuş. Hepsi teker üzerinde plakalı ve ruhsatlı. Aldığınız Tiny House için tüm altyapı imkanlarını da sunuyorlar çok beğendim” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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