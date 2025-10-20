Suyla dolu alt geçitte can pazarı: Suya gömülen engelli yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Suyla dolu alt geçitte can pazarı: Hatay’da yağışın etkisiyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalarak boğulmak üzere olan engelli kadının imdadına itfaiye yetişti...

Hatay’da yağışın etkisiyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalarak boğulmak üzere olan engelli kadını itfaiye kurtardı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü.

Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt geçidi de suyla doldu. Suyla dolu alt geçitte akülü aracıyla yaşlı kadın mahsur kaldı. Alt geçitte ölümle burun buruna gelen kadının imdadına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Yaşlı kadın, boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının kurtarıldığı anlarsa kameraya yansıdı.

