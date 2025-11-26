Böyle kaza görülmedi: Tekirdağ’da kaza yapan araç şaha kalktı!
Böyle kaza görülmedi: Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araç, bagaj kısmının üzerine dik şekilde durdu.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araç, bagaj kısmının üzerine dik şekilde durdu. Kazada sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
KAZA YAPAN ARAÇ ŞAHA KALKTI
Kaza, Muratlı–Büyükkarıştıran kara yolunda A.Ç. yönetimindeki 59 ALP 120 plakalı hafif ticari aracın bariyere çarpmasıyla gerçekleşti.
Çarpmanın şiddetiyle araç, bagaj kısmının üzerine dik bir şekilde kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
