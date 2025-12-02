  1. Anasayfa
Gelini altınları alıp kaçınca, kayınpeder kendini astı!

Çanakkale'de oğlunu evlendirmek için aracılara 500 bin lira ödeyerek Cezayir'den gelin getiren Ramazan Gümüşsoy, düğünden kısa süre sonra gelinin altınlarla kaçması üzerine bunalıma girerek intihar etti.

Çanakkale'de oğlunu evlendirmek için aracılara 500 bin lira ödeyerek Cezayir'den gelin getiren Ramazan Gümüşsoy, düğünden kısa süre sonra gelinin altınlarla kaçması üzerine bunalıma girerek intihar etti. Kaçan gelin hakkında savcılık soruşturma başlattı.
Biga'da psikolojik sorunları olan oğlunu evlendirmek isteyen Ramazan Gümüşsoy'un Cezayir'den 500 bir lira ödeyerek getirdiği gelin hayatına mal oldu.

CEZAYİRLİ GELİN İÇİN 500 BİN LİRA ÖDEDİ

Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan Gümüşsoy, uzun süredir oğluna uygun bir eş bulmak için çaba harcıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre, bölgede giderek yaygınlaşan "yabancı gelin" yöntemi için bir aracıyla iletişime geçen Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan Hadil Ayad'ın Türkiye'ye gelebilmesi adına 500 bin lira ödeme yaptı. Ayad, eylül ayında Biga'ya geldi ve 27 Ekim'de Muammer Gümüşsoy ile nikâh masasına oturdu.

ALTINLARI ALIP ORTADAN KAYBOLDU

Ancak düğünden haftalar sonra Cezayirli gelin ortadan kayboldu. İddiaya göre düğünde takılan altınları ve paraları toplayarak evden ayrılan Ayad'dan bir daha haber alınamadı. Eve döndüğünde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy durumu aileye aktardı.

BABANIN ACISI FECİ SONLA BİTTİ

Dolandırıldığını anlayan ve düğün için aldığı borçların baskısı altında ezilen baba Ramazan Gümüşsoy, yaşananları gururuna yediremeyerek büyük bir bunalıma sürüklendi. Önceki gün evde kimsenin olmadığı bir sırada tavana kendini asarak yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ramazan Gümüşsoy'un ölümü sonrası Biga Cumhuriyet Başsavcılığı, Cezayirli gelin hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla soruşturma başlattı. Kaçan gelinin izine ise hâlâ ulaşılamadı.

Murat Cemcir'in son durumu ne, neden iç kanama geçirdi?Murat Cemcir'in son durumu ne, neden iç kanama geçirdi?

Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde olay görüntüler: Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde olay görüntüler: Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?

Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!

