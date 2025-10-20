Son cumhurbaşkanlığı anketi dikkat çekti: O isim, diğerine 20 puan fark attı?

ADA Araştırma'nın Ekim 2025 anketine göre, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,9 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 24,2 ile Mansur Yavaş, yüzde 11,8 ile Özgür Özel ve yüzde 10,5 ile Selahattin Demirtaş takip ediyor.

