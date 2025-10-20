Bakan Yerlikaya'dan büyük tepki: 'Hiç kimse polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez'

Diyarbakır’da, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için gerçekleştirilen yürüyüşte yaşananların ardından Bakan Yerlikaya, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 'Hiç kimse polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

'SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER VAR'

Tüm insanlığın ortak düşmanı. Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda, herkesin diline, tutum ve davranışlarına dikkat etmesi zaruridir. Ancak görüyoruz ki, böylesine büyük bir hedefe doğru ilerlerken, bu süreci saptırmaya çalışan, Süreci sabote etmek isteyenler var.

'PROVOKASYONLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Terör sevicilere, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yok. Açıkça ifade etmek isterim, devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine saldırı siyaset değildir.

POLİSE 'DÜŞMAN' DİYENLERE SERT TEPKİ

Hiç kimse gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz. Polislerimiz bizim kahramanlarımızdır. Huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır.

Siyasi fikir ifade etmekle, devletimizin niteliklerine yönelik saldırgan söylem ve eylemler aynı şey değildir. Türkiye Yüzyılı'na yürürken provokasyonalar teslim olmayacağız.

Bunlar siyasi tartışma maskesi altında, demokrasimizi zehirleme ve Terörsüz Türkiye'ye karşı bir suikast teşebbüsüdür.

'BİZİM HEDEFİMİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR'

Bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmedir. Huzur ve güvenliğin tesisidir. Büyük ve güçlü Türkiye'dir. Fanatizme götüren söylemler milletimizin iradesine ihanettir.

Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir.

'HİÇBİR GÜÇ ÖNÜMÜZDE DURAMAYACAK'

Terörsüz Türkiye hedefiyle gözyaşının değil, birliğin hakim olduğu bir geleceği inşa edeceğiz. Terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağının altından millet olma iradesidir. Bu kardeşlik yükseldikçe hiçbir güç milletimizin önünde duramayacaktır.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve taşınan Öcalan posterinin Sur'daki Ben u Sen burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü'nde başladı. Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis tarafından durduruldu.

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılmaları uyarısı yaptı. Grup ise, Ben u Sen burcuna yürüyüp açıklama yapacağını bildirdi.

Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.

Öte yandan megafonla konuşan bir kişinin polise "düşman" olarak seslediği, oradakilerin bunu alkışladığı ve "Teröristlerin izinden gideceğiz.", "Ya o suru açarsınız ya da o suru başınıza yıkarız." dediği duyuldu.

Polis müdahalesinin ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı.

