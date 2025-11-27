  1. Anasayfa
  3. Öğrencileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: Yangından geriye iskeleti kaldı!

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde geziye giden öğrenciler korkunç yangınla karşı karşıya kaldı. Çıkan yangın söndürülürken otobüsten geriye iskeleti kaldı...

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir ortaokuldan İstanbul'a gezi için yola çıkan, içinde 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberin bulunduğu Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki 17 HT 555 plakalı otobüs, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında motor bölümünden alev aldı.

Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, araçta bulunanları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, bölgeye gelen farklı bir otobüsle İstanbul'a devam etti.

