Kocaeli otogarında hareketli dakikalar: Bir uzman çavuş silahıyla dehşet saçtı!

Kocaeli otogarında hareketli dakikalar! İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda, bir uzman çavuş, bilinmeyen nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açtı...

Yayınlanma:

Kocaeli otogarında hareketli dakikalar! İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda, bir uzman çavuş, bilinmeyen nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açtı...

Kocaeli'de otogarda hareketli dakikalar yaşandı. Beylik tabancasıyla etrafa rastgele ateş açan bir uzman çavuş, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda, ismi henüz öğrenilemeyen bir uzman çavuş, bilinmeyen nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UYARILARI DİNLEMEDİ, POLİS VURMAK ZORUNDA KALDI

Ekiplerin ihtarına rağmen 4 el ateş ettiği belirtilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

