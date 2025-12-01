Camiden yükselen uygunsuz sesler mahalleyi ayağa kaldırdı: Siz nasıl bu hale geldiniz!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Validesuyu Camii'nin hoparlöründen uygunsuz sesler yükseldi. Olayın duyulmasının ardından polis ekipleri bölgeye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Validesuyu Camii'nden uygunsuz sesler yükseldi.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından çevre sakinlerinin şikâyeti üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Vatandaşlar, kutsal mekânlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

"SİZ NASIL BU HALE GELDİNİZ"

Sosyal medyada yayılan video tepki çekerken kullanıcılar, "Komik hiçbir şey yok bu videoda. REZİLLİK! Siz nasıl bu hale geldiniz? Dini değerlerle dalga geçiyorsunuz!", "İnsanda ahlak olmayınca her şey yapabilir", "Toplum öyle çürümüş ki asla düzeltilemez" tepkisini gösterdi.

