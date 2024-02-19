Süper Kupa finali için sürpriz gelişme! Süper Kupa maçının oynanacağı yer ve tarih belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının Nisan ayının ilk haftasında oynanacağı belirtildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının tarihi ve yeriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ŞANLIURFA ÖN PLANDA

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor.

İKİ ADAY ŞEHİR DAHA AÇIKLANDI

Öte yandan Gaziantep veya Samsun'da oynatılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Yer için henüz karar verilmezken, yoğun fikstürden dolayı maç tarihinin Nisan'ın ilk haftası olma ihtimali yüksek görülüyor.

ARABİSTAN'DA İPTAL EDİLDİ

İki takımın karşı karşıya geleceği maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacaktı ancak çeşitli sebeplerden dolayı ortak bir kararla iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun maç için net açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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