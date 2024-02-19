Pendik Belediyesi kolları sıvadı! İlçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı

Pendik Belediyesi ilçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı. Belediye ekipleri her gün farklı bir bölgede süpürme, temizleme, yıkama, yama, tretuvar boyama ve budama gibi işlemleri aynı anda yapıyor.

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Pendik Belediyesi kolları sıvadı! İlçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı

Pendik Belediyesi ilçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı. Belediye ekipleri her gün farklı bir bölgede süpürme, temizleme, yıkama, yama, tretuvar boyama ve budama gibi işlemleri aynı anda yapıyor.

Pendik Belediyesi kolları sıvadı! İlçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı

"Toplu Çalışma Programı”nı Fen, Temizlik, Zabıta ve Park Bahçeler Müdürlükleri ekipleri gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında mahalledeki otlar biçiliyor, molozlar kaldırılıyor, temizlik ekipleri sokaklara girerek süpürme ve temizleme işlemi yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının müsait olduğu günlerde yıpranmış yollarda yama çalışması yapıp tretuvarları boyuyor.

Pendik Belediyesi kolları sıvadı! İlçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı

Köyler bölgesiyle sona erecek

“Toplu Çalışma Programı” (15 Şubat Perşembe) Fevzi Çakmak Mahallesi’nde başladı. Her gün farklı mahallelerde çalışan ekipler Toplu Çalışma Programı’nı 6-7 Mart tarihlerinde köyler bölgesindeki çalışmayla sonlandıracak.

Pendik Belediyesi kolları sıvadı! İlçe genelinde “Toplu Çalışma Programı” başlattı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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