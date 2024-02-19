Tuzla'da 'Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları' ile biraraya geliyor!

Tuzla Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Hatice Kübra Tongar ile Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları’ programı başladı.

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Tuzla'da 'Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları' ile biraraya geliyor!

Tuzla Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Hatice Kübra Tongar ile Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları’ programı başladı.

Tuzla’daki 9 mahallede gerçekleştirilecek programın ilki Aydıntepe Mahallesi’nde düzenlendi. Yazar Hatice Kübra Tongar’ın kadınlarla çocuk, aile, psikoloji gibi kavramları konuşacağı program 20 Mart’a kadar devam edecek.

Tuzla'da 'Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları' ile biraraya geliyor!

Tuzla'da 'Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları' ile biraraya geliyor!

Hatice Kübra Tongar ile Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları, Tuzla’da yaşayan kadınların yoğun katılımıyla başladı. Tongar’ın kadınlarla bir araya gelip söyleşi yaptığı programın ilki Aydıntepe Mahallesi Tezer Taşkıran Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleşti. Sürpriz hediyelerin ve müzik dinletisinin de yer aldığı programın açılışına Tuzla Belediye Başkanının eşi ve Tuzla Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı katıldı.

“HER PROJEMİZİ EĞİTİME VERDİĞİMİZ ÖNEM İLE HAYATA GEÇİRDİK”

Dr. Fatma Yazıcı, “Bir şehrin kaldırımlarını altınla kaplasanız dahi insanları eğitimsiz ve kötü olunca bütün huzur bozuluyor. Bu mottoyla 3 yaşından 80 yaşına kadar her alanda herkesin gidebileceği eğitim alanları oluşturmaya çalıştık. AÇEM’leri açtık; Anne Çocuk Eğitim Merkezleri ile annelerin çocuklarıyla eğitim almasını istedik. Bilgi Merkezlerini yaptık. İnşallah, önümüzdeki dönemlerde yatırımlarımız, yeşil alanlarımız, okullarımızla devam edecek. Bir belediyenin görevi olmamasına rağmen 9 okul, 2 anaokulu yaptık. 7 okulumuzun da yapımı devam ediyor. Her projemizi eğitime verdiğimiz önem ile hayata geçirdik” dedi.

“HİZMETTE SINIR TANIMAMAK BU OLSA GEREK”

Böyle bir programın içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Hatice Kübra Tongar ise “Çocuklar ne bildiğimize değil nasıl davrandığımıza bakıyor. Tuzla Belediyesi, kültüre o kadar değer veriyor ki 9 mahallede de pedagoji, psikoloji, aile konuşacağımız programların ilk başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Hizmette sınır tanımamak bu olsa gerek; mahalle mahalle sizlerle buluşacağız. Ailemiz için kendimiz ve çocuklarımız için daha fazla ne yapabiliriz birlikte istişare ediyor olacağız” şeklinde konuştu.

Tuzla'da 'Yüzyılın Kadınları Mahalle Buluşmaları' ile biraraya geliyor!

PROGRAM

20.02.2024

12:00-14:00

Postane-Cami Mahallesi -Yavuzhan Düğün Sarayı

27.02.2024

12:00-14:00

Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon Mahalleleri- Alkan Düğün Salonu

28.02.2024

12:00-14:00

Tepeören, Akfırat Mahalleleri- Cemil Türker Ortaokulu Spor Salonu

04.03.2024

12:00-14:00

Şifa Mahallesi- Tuzla Belediyesi Şifa Park AVM Düğün Salonu

06.03.2024

12:00-14:00

Aydınlı Mahallesi- Aydınlı Düğün Salonu

13.03.2024

12:00-14:00

Mescit-Orhanlı-Fatih-Anadolu-Orta- Tuzla Belediyesi Orhanlı Kültür Merkezi / Düğün Salonu

18.03.2024

12:00-14:00

İçmeler Mahallesi- Gökkuşağı Düğün Salonu

20.03.2024

12:00-14:00

Mimar Sinan Mahallesi- Mimar Sinan İlkokulu Spor Salonu

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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