Su tüketimini başka yollarla almak mümkün mü? Diğer sıvı ve besinler ihtiyacı karşılar mı?

İnsan vücudunun çoğunluğu sudan oluşur. Bu nedenle sulu kalmak önemlidir. Susuz kalmak, özellikle sıvıları ve besinleri uygun şekilde yenilemezseniz, şiddetli bir şekilde egzersiz yapıyorsanız ve terlemeye ve dehidrasyona daha yatkın olduğunuz daha sıcak aylarda önemlidir. Susuz kalmanın düşünmemiş olabileceğiniz çeşitli yolları vardır.

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KAHVE SUSUZ BIRAKIR MI?

Muhtemelen kahvenin susuz kaldığını duymuşsunuzdur, bu yüzden bunu sıvı alımınıza saymamalısınız. Bunun yanlış olduğu kanıtlandı. Mayo Clinic kayıtlı diyetisyen Katherine Zeratsky, şunları söyledi: “Kahve, çay veya diğer kafeinli ürünler, özellikle düzenli olarak tüketiliyorsa, kesinlikle dehidrasyona neden olmaz. Vücut belirli bir miktarda kafeine uyum sağlayabilir ve hidrasyon durumu üzerinde daha az etkisi vardır.”

YİYECEKLER NEMLENDİRİCİ DEĞİLDİR

Su almanın başka bir yolunun yediğiniz yiyecekler olduğunu bilmek sizi rahatlatacak. Sebze, çorba ve meyve gibi besinleri diyetinize dahil ederek hidrasyon ihtiyaçlarınıza katkıda bulunabilirsiniz. Zeratsky, "Ortalama bir insan için, tuzsuz meyve ve sebze alımını artırmak, hidrasyonu ve genel sağlığı iyileştirmede yardımcı olabilir" diyor. Hacim gereksinimleri nedeniyle sadece yiyecek yiyerek sıvı alımını karşılamanın daha zor olduğunu yine de unutmayın.

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GÜNÜMÜZDE SIVI İHTİYAÇLARI

Günde sekiz bardak su içmeniz gereken eski atasözünü biliyor musunuz? Bu mutlaka doğru değil. Hem Zeratsky hem de Moore, hidrasyon ihtiyaçlarınızın günlük olarak değişebileceğine dikkat çekiyor. Zeratsky, "Sıvı ihtiyaçları vücut büyüklüğünüze, sağlık durumunuza, aktivitenize, ikliminize (rakım dahil) ve yaşınıza bağlıdır" diye açıklıyor.

Moore'un paylaştığı şaşırtıcı bir gerçek, sadece nefes alıp konuşarak su kaybetmenizdi. "Özellikle fiziksel bir aktivite sırasında daha fazla konuşacaksanız, daha fazla su ile hazırlanmanız gerekecek" diyor.

SUSUZLUK, SU İÇME ZAMANININ İYİ BİR GÖSTERGESİDİR

Bu kısmen doğrudur, ancak Zeratsky, insanların genellikle susadıklarına dair içsel ipuçlarını görmezden geldiklerinden ve suya ulaştıklarında günlük sıvı alımlarında geride kaldıklarından bahseder. Moore,

“Bir hidrasyon ölçüsü olarak susuzluğa güvenmeyin çünkü susamış hissetmek genellikle doğru gittiğinizin veya zaten susuz kaldığınızın bir işaretidir.”

Zeratsky, iyi bir başlangıç noktasının günde sekiz 8 onsluk bardak veya 2 litre su hedeflemek olduğunu açıklıyor. “Oradan, su alımınızı ayarladığınızda nasıl hissettiğinizi izleyin ve idrara çıkmanın rengine, miktarına ve sıklığına dikkat edin” çıklamasını yaptı.

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