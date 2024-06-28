Temu nedir? Temu 3000 TL İndirim Kodu

Temu adıyla faaliyet gösteren Whaleco Technology Limited şirketi Avrupa pazarına girdikten sonra çok sayıda sipariş aldı.
Çinli e-ticaret şirketi PDD Holdings, çevrimiçi bir pazar yeri işletiyor. Çoğu zaman doğrudan Çinli müşterilere yüksek indirimli tüketim malları sunuyor. Temu, Güney Kore'deki iş modelini benimser.
Kullanıcılar Temu üzerinde 3000 TL'lik indirim kodlarını araştırırken detaylar da ortaya çıktı.
Temu 2024 indirim kodları
Kullanıcılar, ilk kayıtlarını tamamladıktan sonra Temu uygulaması üzerinden 3000 TL değerinde bir hediye alabilirler.
Temu'nun 3000 TL'lik indirim kodundan yararlanmak için buraya tıklayarak 3000 TL kupon paketinizi alabilirsiniz.
Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra kayıt olmanız gerekiyor. Sonrasında hesabınıza 3000 TL'lik bir indirim kodu gönderilecektir.