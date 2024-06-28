IBAN’a para gönderirken bunu yapın! Yoksa ceza ödeyebilirsiniz

Ödeme biçimleri, enflasyon ve fiyatların artmasıyla birlikte değişti. IBAN numarası kullanılarak yapılan ödemeler arttıkça, açıklama kısmının doğru doldurulması çok önemlidir.

Açıklama Kısmı Neden Bu Kadar Önemli?

ING beklenen krediyi duyurdu! Borç kapatma kredisi verilecek

Temmuz’da memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zam oranı

Temu nedir? Temu 3000 TL İndirim Kodu

Avukat Saygın'a göre, açıklama kısmına "borç ödemesi" veya "hizmet bedeli" gibi açıklayıcı ifadeler kullanmak zorunludur. Gönderilen para, alıcı tarafından borç ödemesi olarak kabul edilebilir. Saygın, Borçlar Kanunu'nun 1002. maddesi uyarınca, açıklama yapılmadan gönderilen paranın borç ödemesi olarak kabul edilebilir. Bu durum hukuki anlaşmazlıklara neden olabilir.

Kira Parasını Öderken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira ödemeleri için özellikle, sadece "kira" yazmak yeterli değildir. Saygın, açıklamada ödemenin hangi ay veya döneme ait olduğunu belirtmeniz gerektiğini vurguladı. Bu şekilde yapılacak kapsamlı açıklamalar, gelecekteki sorunları önleyecektir.