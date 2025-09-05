  1. Anasayfa
Son dakika! YSK'dan CHP'ye 1 kabul, 1 red çıktı! İl başkanlığı talebine ret, ilçe kongreleri itirazını kabul etti

Son dakika... YSK başkanı toplantı sonrası basına açıklama yaptı: YSK, İstanbul yönetimine tedbiren atamaya itirazı reddetti... CHP'nin kongre itirazını kabul etti, kongreler kaldığı yerden devam edecek...

Son dakika! YSK'dan CHP'ye 1 kabul, 1 red çıktı! İl başkanlığı talebine ret, ilçe kongreleri itirazını kabul etti
Son dakika! YSK'dan CHP'ye 1 kabul, 1 red çıktı!

Son dakika... YSK başkanı toplantı sonrası basına açıklama yaptı: CHP'nin kongre itirazını kabul etti, kongreler kaldığı yerden devam edilecek!

YSK toplantısında CHP'nin 5 ilçe kongresi kaldığı yerden devam kararı alındı...

YSK, İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. CHP'nin İstanbul'da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.

Sarıyer, Başakşehir, Tuzla, Ataşehir ve Bakırköy 5 ilçede Kongreler kaldığı yerden devam...

YSK CHP'nin Kongre itirazını kabul etti... YSK, İstanbul yönetimine tedbiren atamaya itirazı reddetti...

Detaylar birazdan...

Kaynak:Bölge Gündem Haber

