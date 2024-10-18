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Son dakika! Valilikten açıklama: İstanbul'da ders saatleri değişti! İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesine istinaden İstanbul Valiliği, 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini 40 dakikadan 35 dakikaya indirdi.

Son dakika! Valilikten açıklama: İstanbul'da ders saatleri değişti! İşte ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanlığı genelgesine istinaden İstanbul Valiliği, 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini 40 dakikadan 35 dakikaya indirdi.
İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi.

Son dakika! Valilikten açıklama: İstanbul'da ders saatleri değişti! İşte ayrıntılar...

Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.

MEB'DEN VALİLİKLERE GENELGE GÖNDERİLDİ

Genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi.

Son dakika! Valilikten açıklama: İstanbul'da ders saatleri değişti! İşte ayrıntılar...

Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi
nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: Haber7

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