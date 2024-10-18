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Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı!

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Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı!
Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan ve günlerdir konuşulan, bebeklerin yoğun bakım ünitesinde öldüğü skandalda yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Çetenin ölüm pazarlığı yaptığı özel hastaneler tek tek açıklandı...
Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 1 111

Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturan ve günlerdir konuşulan, bebeklerin yoğun bakım ünitesinde öldüğü skandalda yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Çetenin ölüm pazarlığı yaptığı özel hastaneler tek tek açıklandı...

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 2 211

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu bebeklerin yoğun bakım ünitesinde öldüğü skandalda yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İşte Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün kanlı iş birliği yaptığı o hastaneler...

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 3 311

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 4 411

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 494 sayfalık iddianamesini tamamladı.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 5 511

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 6 611

ŞÜPHELİLERIN AMACI BEBEKLERIN İYİLEŞMESI DEĞİL MADDI KAZANÇ

Hastane sahipleri ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları ifade edilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 7 711

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı anlatılan iddianamede, bu noktada esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 8 811

BEBEKLERİN ENFEKSİYON KAPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR

İddianamede, maktul bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu şekilde bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne neden olunduğu aktarılarak, şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları ilaçları hastaneden çıkarıp satarak maddi kazanç elde ettikleri vurgulandı.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 9 911

Özel Hastaneler Yönetmeliğine aykırı şekilde işletme devri yapılarak danışmanlık hizmeti adı altında şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu "yenidoğan suç örgütünün" çok sayıda hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalıştığı belirtilen iddianamede, sağlık hizmetinin doğrudan hemşire ve hemşire yardımcılarıyla verildiği, bu nedenle bebek ölüm sayılarının arttığı ifade edildi.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 10 1011

İŞTE İSİM İSİM O HASTANELER VE ELEBAŞI

Doktorlar yerine hemşireler sağlık hizmeti sundu

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi,
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi,
Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,
Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,
Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi,
Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi,
Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi,
Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi,
Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini
kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.

Yenidoğan çetesi skandalında yeni gelişme: Ölüm pazarlığı yapılan özel hastaneler tek tek açıklandı! 11 1111

21 ŞÜPHELİ BEBEK ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU TUTULDU

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümüne ilişkin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

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