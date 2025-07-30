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Son dakika! Rusya'yı 8.8 büyüklüğünde deprem sonra Tsunami vurdu!

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken tsunami uyarısı yapıldı. O deprem anının görüntüleri ortaya çıktı...

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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken tsunami uyarısı yapıldı. O deprem anının görüntüleri ortaya çıktı...

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tehlikeli tsunami uyarısı nedeniyle halka "kıyılardan uzak durma" çağrısı yapıldı. İlk tsunami dalgaları Kamçatka kıyılarına ulaştı.Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu verilerine göre, deprem yüzeye yakın bir noktada geldi.

Son dakika! Rusya'yı 8.8 büyüklüğünde deprem sonra Tsunami vurdu!

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Sahalin Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin Valisi Valeriy Limarenko, Acil Durum Komisyonu ile toplantı yaptı.

Toplantıda, Limarenko'nun talimatıyla deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka'daki Severo-Kurilsk kentinde acil durum ilan edildi.

Nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan Severo-Kurilsk'te, tsunami sonucu can kaybı olmadığı, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

Son dakika! Rusya'yı 8.8 büyüklüğünde deprem sonra Tsunami vurdu!

TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, 3 saat içinde Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceğini duyurdu.

Uyarının ardından Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı yürürlüğe girdi.

TSUNAMİ LİMANI SULAR ALTINDA BIRAKTI

Rusya’da 8,7’lik depremin ardından oluşan tsunami, Severo Kurilsk Limanı’nı sular altında bıraktı.

HALKA "KIYILARDAN UZAKLAŞMA" ÇARISI

Rusya'nın bölge valisi yaralı ihbarı olmadığını duyurdu. Bir anaokulunun hasar aldığı belirtildi.

Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin “son yılların en şiddetlisi” olduğunu belirten Rusya'nın bölge valisi, tsunami tehdidi ilan edildiğini duyurarak halkı kıyı şeridinden uzaklaşmaya çağırdı.

JAPONYA'DA TAHLİYE EMRİ

Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi.

Son dakika! Rusya'yı 8.8 büyüklüğünde deprem sonra Tsunami vurdu!

7'LİK ARTÇILAR

Depremin ardından en büyüğü 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz 20 Temmuz’da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.

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