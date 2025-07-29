Fenerbahçe, o futbolcunun sözleşmesini feshetti: İşte transfer olacağı takım!
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de o futbolcunun sözleşmesini feshetti. İşte transfer olacağı takım!
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de o futbolcunun sözleşmesini feshetti. İşte transfer olacağı takım...
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunda düşünmediği Miha Zajc'ın sözleşmesini feshetti. Slovenyalı futbolcu, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'e transfer olacak.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi. Oyuncu, Dinamo Zagreb'e imza atacak.
DINAMO ZAGREB'E TRANSFER OLACAK
Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi. Miha Zajc'ın sıradaki durağının Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb olacağı kaydedildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
2018-19 sezonunun ara transfer döneminde transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 121 maçta 20 gol 7 asist kaydetti.
Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı: Sadece bir bölge kaldı
Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı bu masada: Kimin maaşına ne kadar zam gelecek?
Ticaret Bakanlığı'ndan önemli uyarı: ''dijital dolandırıcılık'' arttı!