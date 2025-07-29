  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fenerbahçe, o futbolcunun sözleşmesini feshetti: İşte transfer olacağı takım!

Fenerbahçe, o futbolcunun sözleşmesini feshetti: İşte transfer olacağı takım!

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de o futbolcunun sözleşmesini feshetti. İşte transfer olacağı takım!

Fenerbahçe, o futbolcunun sözleşmesini feshetti: İşte transfer olacağı takım!
Yayınlanma:

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de o futbolcunun sözleşmesini feshetti. İşte transfer olacağı takım...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunda düşünmediği Miha Zajc'ın sözleşmesini feshetti. Slovenyalı futbolcu, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'e transfer olacak.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi. Oyuncu, Dinamo Zagreb'e imza atacak.

Fenerbahçe, o futbolcunun sözleşmesini feshetti: İşte transfer olacağı takım!

DINAMO ZAGREB'E TRANSFER OLACAK

Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi. Miha Zajc'ın sıradaki durağının Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb olacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

2018-19 sezonunun ara transfer döneminde transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 121 maçta 20 gol 7 asist kaydetti.

Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı: Sadece bir bölge kaldıBakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı: Sadece bir bölge kaldı

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı bu masada: Kimin maaşına ne kadar zam gelecek?Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı bu masada: Kimin maaşına ne kadar zam gelecek?

Ticaret Bakanlığı'ndan önemli uyarı: ''dijital dolandırıcılık'' arttı!Ticaret Bakanlığı'ndan önemli uyarı: ''dijital dolandırıcılık'' arttı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Pendikspor’da Transfer Üzerine Transfer!
Pendikspor’da Transfer Üzerine Transfer!
Kulüpler Birliği başkanı değişiyor! Ali Koç resmen istifasını açıkladı: İşte yeni başkan!
Kulüpler Birliği başkanı değişiyor! Ali Koç resmen istifasını açıkladı: İşte yeni başkan!
Tarihi belli oldu: Icardi sahalara geri dönüyor!
Tarihi belli oldu: Icardi sahalara geri dönüyor!
'On numara' iddia! Galatasaray'da Mertens’in yerine Enzo Millot mu geliyor? Enzo Millot kimdir, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar?
'On numara' iddia! Galatasaray'da Mertens’in yerine Enzo Millot mu geliyor? Enzo Millot kimdir, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar?
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu!
Sonunda anlaşma gerçekleşti: Osimhen Galatasaray'da!
Sonunda anlaşma gerçekleşti: Osimhen Galatasaray'da!
Fatih Terim'in yeni görev adresi belli oldu: Sıra resmi açıklamada!
Fatih Terim'in yeni görev adresi belli oldu: Sıra resmi açıklamada!