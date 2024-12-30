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Son Dakika! MTV'de zam oranı belli oldu: 2025 yılından itibaren uygulanacak

Son Dakika! MTV'de zam oranı belli oldu: İşte, 2025 yılından itibaren uygulanacak o fiyatlar...

Son Dakika! MTV'de zam oranı belli oldu: 2025 yılından itibaren uygulanacak
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Son Dakika! MTV'de zam oranı belli oldu: İşte, 2025 yılından itibaren uygulanacak o fiyatlar...
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) 2025 yılından itibaren %43,93 oranında zam uygulanacak. MTV ilk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılırken ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme oranına göre artış yaşadı. Tüm araçlar için ödenecek MTV ortaya çıktı.

İşte araçlara göre ödenecek MTV tutarları:

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 16.330 TL

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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