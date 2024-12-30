Son Dakika! MTV'de zam oranı belli oldu: 2025 yılından itibaren uygulanacak
Son Dakika! MTV'de zam oranı belli oldu: İşte, 2025 yılından itibaren uygulanacak o fiyatlar...
Son Dakika! MTV'de zam oranı belli oldu: İşte, 2025 yılından itibaren uygulanacak o fiyatlar...
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) 2025 yılından itibaren %43,93 oranında zam uygulanacak. MTV ilk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılırken ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme oranına göre artış yaşadı. Tüm araçlar için ödenecek MTV ortaya çıktı.
İşte araçlara göre ödenecek MTV tutarları:
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 4835 TL
4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 5313 TL
4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 5803 TL
4-6 yaş - 4042 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 8421 TL
4-6 yaş - 6314 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 9267 TL
4-6 yaş - 10000 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 10112 TL
4-6 yaş - 7577 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 16.330 TL
Son Dakika! MTV'de zam oranı belli oldu: 2025 yılından itibaren uygulanacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 95 uzman yardımcısı alınacak
Kayseri'de acı olay: 2 kardeş sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti!
Kaynak:Bölge Gündem Haber