Kayseri'de acı olay: 2 kardeş sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti!
Kayseri'de acı olay yaşandı: sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi.
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Kayseri'de acı olay: 2 kardeş sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti!
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi.
Kayseri'de yaktıkları sobadan sızan zehirli gaz İki kardeşi hayattan kopardı. Yapılan inceleme sonunda iki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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